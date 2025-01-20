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20 января, 19:45

Политика

Астролог прокомментировал вступление Трампа в должность 20 января

Астролог прокомментировал вступление Трампа в должность 20 января

Эксперт прокомментировала возможные изменения в политике США при Трампе

Эксперты предположили, как изменится мировая экономика после инаугурации Трампа

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Москва 24 покажет инаугурацию Дональда Трампа в прямом эфире

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с предстоящей инаугурацией

Как рассказал астролог Борис Зак, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа выпадает на 21-е лунные сутки. Это мощная дата, любые начинания, которые происходят в этот день, получают заряд энергии, способствующий успеху.

Зак добавил, что карта этого дня, построенная на Вашингтон, говорит о том, что президентство Трампа будет ориентировано на налаживание партнерских и экономических связей, и в меньшей степени – на военные конфликты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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