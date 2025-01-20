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20 января, 13:30

Политика

Трамп возвращается в должность президента США после четырех лет перерыва

Трамп возвращается в должность президента США после четырех лет перерыва

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Дональд Трамп готовится к инаугурации, которая состоится сегодня, 20 января, в 8 вечера по московскому времени. Он станет первым за 120 лет президентом США, который вновь вступит в должность после четырех лет перерыва.

На фоне подготовки к инаугурации Трамп вмешался в ситуацию с TikTok, пообещав издать указ, дающий сервису больше времени для поиска покупателя американских активов. Это решение предотвратило блокировку приложения в США, и TikTok быстро возобновил свою работу.

Журнал Time снова поместил Трампа на обложку, изображая его в Овальном кабинете с надписью: "Он вернулся".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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