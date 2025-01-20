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20 января, 12:30

Политика

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов

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Правительство России приняло решение расширить перечень жизненно важных препаратов. В список добавлено почти два десятка новых наименований, что позволит повысить доступность лечения для граждан.

Обновление списка продолжает реализацию государственных программ, направленных на улучшение доступности медикаментов и препаратов для всех слоев населения.

Как отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, решение было принято в рамках продолжающейся работы по улучшению здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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