Новости мира: Трамп распорядился организовать телефонный разговор с Путиным

20 января в США состоится инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента страны. Накануне бизнесмен Илон Маск вместе со своим сыном принял участие в митинге в поддержку Трампа. Тем временем избранный президент Штатов поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, главной темой обсуждения станет конфликт на Украине.

Между тем в Нигерии погибли более 70 человек. Они пытались слить топливо с перевернувшегося бензовоза. Во время перекачки бензин попал в насос питания генератора. Это привело к взрыву и пожару. Пострадали, в том числе случайные прохожие. Кроме того, сгорели около 15 расположенных рядом магазинов.

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