20 января, 11:30Политика
ВС РФ приблизились к Днепропетровской области
Российским войскам осталось менее пяти километров до границ Днепропетровской области Украины. Фронт максимально приблизился к этому региону с юго-запада от Покровска, в районе села Удачное.
Между тем военнослужащие группировки войск "Север" в курском приграничье успешно применяют противотанковые ракетные комплексы, перемещаясь на квадроциклах. Они наносят удары по скоплению сил и техники боевиков ВСУ.
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