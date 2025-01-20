Российским войскам осталось менее пяти километров до границ Днепропетровской области Украины. Фронт максимально приблизился к этому региону с юго-запада от Покровска, в районе села Удачное.

Между тем военнослужащие группировки войск "Север" в курском приграничье успешно применяют противотанковые ракетные комплексы, перемещаясь на квадроциклах. Они наносят удары по скоплению сил и техники боевиков ВСУ.

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