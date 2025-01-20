В Госдуме не поддержали предложение запретить продажу фастфуда детям

Предложение о запрете продажи фастфуда детям до 18 лет не получило поддержки в Госдуме. Как сообщает Агентство "Москва", в комитете по охране здоровья считают, что запретами нельзя решить проблему неправильного питания среди детей и подростков.

Вместо запретов предлагается сосредоточиться на пропаганде здорового питания и формировании правильных пищевых привычек с самого детства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.