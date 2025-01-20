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20 января, 08:00

Политика

Новости мира: Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для подготовки к инаугурации

Новости мира: Дональд Трамп прибыл в Вашингтон для подготовки к инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон с семьей. На митинге в его поддержку Трамп пообещал отменить указания Байдена и сообщил, что департамент по эффективности возглавит Илон Маск. Также он отметил российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его великим игроком. Инаугурация состоится сегодня, в закрытом помещении из-за сильных холодов. В мероприятии примут участие лидеры нескольких государств.

Мелания Трамп тоже привлекла внимание, запустив свой мем-коин, однако его стоимость упала на 40%. Несмотря на это, Трамп успел заработать более 25 миллиардов долларов, так как его мем-коин стал самым быстрорастущим активом в мире. В начале его монета стоила 18 центов, а вскоре выросла до 75 долларов за токен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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