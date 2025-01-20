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20 января, 07:45

Политика

Российские войска продолжают наступление на Красноармейск и в Курской области

Российские войска продолжают наступление на Красноармейск и в Курской области

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Российские войска продолжают наступление с трех сторон на Красноармейск, который после падения Курахова стал новой целью для освобождения от ВСУ. Бои уже идут на подступах к городу, а украинские подразделения, отходя на север, взрывают угольные шахты, которые обеспечивали почти половину металлургической отрасли страны.

В Курской области авиация ВКС РФ продолжает наносить удары по скоплениям техники и пехоты ВСУ, а FPV-дроны эффективно уничтожают автомобили с украинскими военными. В Минобороны сообщили, что за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 52 тысяч человек личного состава и значительное количество техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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