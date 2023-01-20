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16:45

Политика

Новости часа: президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Новости часа: президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Запорожские власти сообщили о боях почти на всей линии фронта в регионе

Добровольцы штурмовых отрядов освободили поселок Клещеевка в ДНР

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ и призвала ужесточить условия пребывания россиян.

Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области стабильное. Об этом рассказали медики региональной больницы.

Российские туроператоры готовы принимать китайских туристов. Об этом заявили в АТОР.

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