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Новости часа: президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ и призвала ужесточить условия пребывания россиян.
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области стабильное. Об этом рассказали медики региональной больницы.
Российские туроператоры готовы принимать китайских туристов. Об этом заявили в АТОР.