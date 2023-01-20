Новости часа: президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ и призвала ужесточить условия пребывания россиян.

Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области стабильное. Об этом рассказали медики региональной больницы.

Российские туроператоры готовы принимать китайских туристов. Об этом заявили в АТОР.