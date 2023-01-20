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Политика

Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Запорожские власти сообщили о боях почти на всей линии фронта в регионе

Добровольцы штурмовых отрядов освободили поселок Клещеевка в ДНР

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Российские силы освободили Клещеевку в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. О действиях российской армии сообщили в Минобороны РФ

В Госдуме обсуждают усиление наказания за продажу вейпов детям или их полный запрет. Об этом рассказали в профильный комитете ГД.

До семи баллов обещают на дорогах Москвы вечером 20 января. О прогнозе заявил Дептранс.

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