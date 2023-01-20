Новости часа: российские военные поразили 78 артподразделений ВСУ в течение 20 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. О действиях российской армии сообщили в Минобороны РФ

В Госдуме обсуждают усиление наказания за продажу вейпов детям или их полный запрет. Об этом рассказали в профильный комитете ГД.

До семи баллов обещают на дорогах Москвы вечером 20 января. О прогнозе заявил Дептранс.