Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы штурмотрядов при поддержке ракетчиков и авиации освободили Клещеевку на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Шесть пунктов проката спортинвентаря откроют в Москве до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра воскресенья, 22 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.