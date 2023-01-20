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Политика

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Российские силы освободили Клещеевку в ДНР

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

"Нам в убежище прилетело": мариупольцы рассказали об обстрелах города

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Военный эксперт прокомментировал новый пакет военпомощи Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы штурмотрядов при поддержке ракетчиков и авиации освободили Клещеевку на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Шесть пунктов проката спортинвентаря откроют в Москве до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра воскресенья, 22 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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