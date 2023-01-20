Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что в конфликте наступил переломный момент, а помощь будут оказывать столько, сколько потребуется. При этом США выделяют 2,5 миллиарда долларов.

Об этом он рассказал на встрече на американской базе Рамштайн. Там проходит контактная группа по обороне Украины. Более 50 министров из стран НАТО и других государств собрались, чтобы обсудить очередной пакет военной помощи.

По словам военных экспертов, именно из-за Рамштайна президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать сдачу Соледара, чтобы ему не отказали в поставках вооружения. Речь идет о более чем 100 тысячах артиллерийских снарядов, трех миллионах патронов, также в списках поставок есть системы ПВО, БМП, танки и бронетранспортеры.

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