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Происшествия

"Нам в убежище прилетело": мариупольцы рассказали об обстрелах города

"Нам в убежище прилетело": мариупольцы рассказали об обстрелах города

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Московские волонтеры продолжили раздавать гуманитарную помощь в Мариуполе. В ходе передачи новогодних подарков и предметов первой необходимости местные жители поделились с волонтерами воспоминаниями об обстрелах города.

Очевидцы рассказали о днях, когда ВСУ пытались сровнять город с землей. Несмотря на укрытия и убежища, у многих жителей Мариуполя было мало шансов выжить.

"Нам в убежище прилетело, и мы уехали на скорой помощи, в Донецк отправили в больницу. Побыли в Донецке, пока не начали и там стрелять сильно", – рассказала одна из жительниц города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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