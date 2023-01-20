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12:45

Политика

Военный эксперт прокомментировал новый пакет военпомощи Украине

Военный эксперт прокомментировал новый пакет военпомощи Украине

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США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов

Украина получит новый пакет военной помощи от США и стран Европы. В Пентагоне заявили, что выделят 2,5 миллиарда долларов по поручению американского президента Джо Байдена. Министры обороны Великобритании, Латвии, Литвы и Польши также согласовали безвозмездный транш. Речь идет о более чем 100 тысячах артиллерийских снарядов, трех миллионах патронов, также в списках поставок числятся системы ПВО, БМП, танки и бронетранспортеры.

Зампрезидента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал, как поставки вооружения в подобных масштабах могут повлиять на ход СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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