Минобороны РФ рассказало о положении российских войск и ВСУ на Кинбурнской косе

Российские войска совместно с казаками-добровольцами батальона "Терек" отбивают попытки десанта ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, ежедневно противник старается занять позиции, используя для этого запрещенные токсичные боеприпасы.

Как сообщил атаман казачьего войска, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ возрастает. Однако военнослужащие успешно отбивают атаки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.