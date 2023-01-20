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Минобороны РФ рассказало о положении российских войск и ВСУ на Кинбурнской косе

Минобороны РФ рассказало о положении российских войск и ВСУ на Кинбурнской косе

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Российские войска совместно с казаками-добровольцами батальона "Терек" отбивают попытки десанта ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, ежедневно противник старается занять позиции, используя для этого запрещенные токсичные боеприпасы.

Как сообщил атаман казачьего войска, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ возрастает. Однако военнослужащие успешно отбивают атаки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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