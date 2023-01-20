Лавров сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Российские туроператоры готовы продавать путевки в Грузию, если между странами будет прямой перелет. Надежду на возобновление авиасообщения выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На данный момент, чтобы добраться к месту отдыха в Грузии, россияне бронируют только гостиницы через турфирмы, а летают через Минск. Стало известно, что отдых в Грузии может подорожать.

Как изменится ценник на поездки в Грузию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.