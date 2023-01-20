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Политика

В Минобороны РФ показали боевую работу самолетов Су-35С

В Минобороны РФ показали боевую работу самолетов Су-35С

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В Минобороны показали, как выполняют боевые задачи экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей. Самолеты Су-35С ВКС России отработали патрулирование в заданном районе, прикрывая действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребители выполняли с подвешенными ракетами различного класса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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