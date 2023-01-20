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Политика

Директор ЦРУ встретился с Зеленским на прошлой неделе – СМИ

Директор ЦРУ встретился с Зеленским на прошлой неделе – СМИ

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Главный американский разведчик на прошлой неделе тайно посетил президента Украины Владимира Зеленского. О секретном визите директора ЦРУ в Киев узнала The Washington Post.

Как пишет издание, глава американской разведки Уильям Бернс поделился с украинским лидером своими ожиданиями относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы. Источники газеты отметили, что Зеленского больше всего интересовало, как долго Киев может рассчитывать на военную поддержку Запада. Кроме того, Бернс якобы подтвердил, что в какой-то момент помощь будет получить труднее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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