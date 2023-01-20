Минобороны РФ показало работу бойцов инженерных войск Западного военного округа в зоне СВО

В Минобороны РФ показали, как работают бойцы инженерных войск Западного военного округа. Для того чтобы обнаружить и обезвредить заложенные заряды, специалисты носят с собой рюкзак современной электроники. А найденные как противотанковые, так и противопехотные мины часто уничтожают на месте.

Как отмечают эксперты, наибольшие сложности у российских саперов вызывают противопехотные мины с сейсмическим датчиком. Эти заряды реагируют именно на шаги человека и не сработают, если по ним пройдет какое-либо животное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.