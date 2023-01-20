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07:15

Политика

Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

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Резервы украинской армии, которые Киев готовил для наступления на юге, уничтожены под Артемовском. Об этом заявили американские военные.

Сам город находится под угрозой окружения после того как солдат ВСУ выбили из Клещеевки. Об освобождении поселка сообщил создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как можно развить этот военный успех? И почему президент Украины Владимир Зеленский до сих пор скрывает разгром украинских войск в Соледаре? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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