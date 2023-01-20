США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. Как сообщили в Пентагоне, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и РСЗО HIMARS, а также системы ПВО Eight Avenger.

Кроме того, на Украину доставят 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker. Еще в этот пакет военной помощи включили противопехотные мины Claymore, более трех миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и около двух тысяч противотанковых ракет.

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