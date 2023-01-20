Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении

Здание школы и газопровод в Волновахе повреждены при обстреле

ВСУ наносят удары по центру Волновахи

ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области

Новости часа: один человек погиб при обстреле Каховки со стороны ВСУ

В Минобороны заявили, что ВС РФ ведут успешное наступление на донецком направлении

Новости часа: Лавров заявил, что РФ проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву

В ЛНР сообщили об обстреле Кременной

Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. Как сообщили в Пентагоне, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и РСЗО HIMARS, а также системы ПВО Eight Avenger.

Кроме того, на Украину доставят 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker. Еще в этот пакет военной помощи включили противопехотные мины Claymore, более трех миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и около двух тысяч противотанковых ракет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика