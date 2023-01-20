ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении

На донецком направлении российские войска продолжают наступление. Там у противника самые серьезные потери в личном составе и технике.

За сутки уничтожены три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777, самоходка "Гвоздика" и две САУ "Акация".

Кроме того, у поселка Карловка уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Курахова разбита станция контрбатарейной борьбы производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.