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07:15

Политика

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении

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На донецком направлении российские войска продолжают наступление. Там у противника самые серьезные потери в личном составе и технике.

За сутки уничтожены три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777, самоходка "Гвоздика" и две САУ "Акация".

Кроме того, у поселка Карловка уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Курахова разбита станция контрбатарейной борьбы производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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