Блинкен не считает, что все проблемы вокруг Украины будут решены на встрече с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что все проблемы Украины можно решить в разговоре с Сергеем Лавровым.

Глава МИД России и госсекретарь США планируют встретиться 21 января в Женеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.