Россия ждет от США ответа по гарантиям безопасности – Песков

Россия ждет от США ответа по гарантиям безопасности. После этого станет ясно, когда к переговорам подключатся Владимир Путин и Джо Байден, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, что заявления США с угрозами в адрес России из-за гипотетических действий стали звучать слишком часто и совершенно не способствуют разрядке отношений.

Ранее на пресс-конференции, посвященной году на посту президента США, Джо Байден пригрозил России новыми жесткими санкциями, например перекрыть банкам возможность рассчитываться в долларах, если РФ вторгнется на Украину. При этом в МИД РФ много раз подчеркивали, что таких намерений нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.