Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину

Джо Байден пообещал российским банкам перекрыть возможность рассчитываться в долларах, если РФ вторгнется на Украину. Президент США провел двухчасовую пресс-конференцию, посвященную своему первому году на посту главы государства. Большая часть вопросов касалась России.

"Полагаю, русские вторгнутся. Им нужно что-то предпринять", – заявил Байден.

При этом накануне, отвечая на вопросы журналистов, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил всех, что Россия никуда вторгаться не собирается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

