Госдума приняла законопроект о введении самозапрета на азартные игры

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий самозапрет на участие в азартных играх. После его установления человеку не будут принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Также в отношении него будет запрещена реклама азартных игр, перевод денежных средств на игровые счета и выдача обменных жетонов, например, фишек. Ключевое отличие от самозапрета на кредиты заключается в невозможности отменить решение в течение года после его оформления.

