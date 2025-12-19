Форма поиска по сайту

19 декабря, 07:15

Политика

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение по российским активам

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли решение по вопросу замороженных российских активов. Эти средства не будут использованы для финансирования Украины.

Как заявили участники встречи, финансовую поддержку Киеву в размере 90 миллиардов евро предоставит сам Евросоюз в виде кредита из общего бюджета. Российские активы, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, при этом останутся в замороженном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

