Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 декабря.

Самым верным способом обратной связи и настойки государственного аппарата является работа горячей линии на "Итогах года", заявил Владимир Путин. Президент рассказал, что к нему часто обращаются бойцы с фронта, которые передают различные сувениры, шевроны и оружие.

"Бойцы 155-й бригада морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял с собой", – сказал российский лидер.

Также президент рассказал о ситуации в зоне СВО. Он подчеркнул, что ситуация на фронте меняется кардинально, российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения. Бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

