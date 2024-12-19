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19 декабря, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 декабря

Путин заявил, что Россия готова к технологической дуэли с использованием "Орешника"

Прямая линия Владимира Путина длилась почти 4,5 часа

Путину задали больше 70 вопросов в ходе прямой линии

Путин заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке СПГ

Путин ответил на вопрос американского журналиста об убийстве генерала Кириллова

Путин призвал губернаторов уделить особое внимание вопросам демографии

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально

Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать рабочий день вопросами демографии

Путин призвал не загадывать, сколько продлится СВО на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 декабря.

Самым верным способом обратной связи и настойки государственного аппарата является работа горячей линии на "Итогах года", заявил Владимир Путин. Президент рассказал, что к нему часто обращаются бойцы с фронта, которые передают различные сувениры, шевроны и оружие.

"Бойцы 155-й бригада морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял с собой", – сказал российский лидер.

Также президент рассказал о ситуации в зоне СВО. Он подчеркнул, что ситуация на фронте меняется кардинально, российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения. Бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

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