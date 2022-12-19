Командир танкового подразделения рассказал о столкновении с ВСУ в Харьковской области

ВСУ не смогли атаковать российские войска в Харьковской области. Как рассказал "РИА новости" командир танкового подразделения, на одном из участков российская пехота заметила скопление украинских военных.

Военные РФ пытались сосредоточиться и скопить силы для удара. Заметив маневры, пехота сообщила танкистам координаты противника. Экипажу танка Т-80 удалось предотвратить наступление украинских военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.