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Новости

19 декабря, 16:15

Политика

Группа "Викинг" уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР

Группа "Викинг" уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР

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Группа "Викинг" нашла и уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР. Об этом рассказали "РИА Новости".

Отмечается, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск. В ходе наступления российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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