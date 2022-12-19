Группа "Викинг" уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР

Группа "Викинг" нашла и уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР. Об этом рассказали "РИА Новости".

Отмечается, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск. В ходе наступления российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.