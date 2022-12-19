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Политика

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

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Российские танкисты сорвали наступление украинских войск в Харьковской области. Экипаж танка Т-80 Западного военного округа расстрелял позиции, где противник пытался сосредоточить свои силы для удара.

Как отметил командир подразделения, на линии боевого соприкосновения они выполняют и другие задачи. Например, вместе с артиллеристами поддерживают пехоту. Разведка находит цели, передает координаты, а бронетехника и артиллерия наносят по ним удар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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