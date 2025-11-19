ВС РФ заняли Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области

Российские войска группировки "Север" заняли поселок Цегельное в Харьковской области и село Нечаевка в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Цегельное российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и нанесли удары по подразделениям противника.

По словам военных экспертов, ключевую роль в таких атаках все больше играют беспилотники. Они эффективно действуют на всех фронтах и выполняют различные боевые задачи.

