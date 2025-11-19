Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 06:15

Политика

Новости мира: переговоры Стива Уиткоффа и Андрея Ермака отменили в Турции

Новости мира: переговоры Стива Уиткоффа и Андрея Ермака отменили в Турции

Австрийский военный стратег заявил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации на Донбассе

В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет

Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Новости мира: Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с США

Российский истребитель Су-57Э произвел впечатление на авиасалоне в Дубае

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

В России выходные дни предложили исключить из числа отпускных

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

В Турции отменили переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Встреча должна была состояться 19 ноября. Дело в том, что Уиткофф мог быть не осведомлен в коррупционном скандале, к которому считают причастным Ермака.

Сенат США заочно одобрил законопроект об обнародовании файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Процедура прошла без дебатов, по инициативе демократов. Президент Штатов Дональд Трамп поддержал идею. Будут опубликованы все незасекреченные материалы и имена госслужащих, фигурировавших в этой истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика