Новости мира: переговоры Стива Уиткоффа и Андрея Ермака отменили в Турции

В Турции отменили переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Встреча должна была состояться 19 ноября. Дело в том, что Уиткофф мог быть не осведомлен в коррупционном скандале, к которому считают причастным Ермака.

Сенат США заочно одобрил законопроект об обнародовании файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Процедура прошла без дебатов, по инициативе демократов. Президент Штатов Дональд Трамп поддержал идею. Будут опубликованы все незасекреченные материалы и имена госслужащих, фигурировавших в этой истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.