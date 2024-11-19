19 ноября, 15:15Политика
Минобороны РФ сообщило об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Брянской области
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты сбитой ракеты упали на техническую территорию военного объекта, жертв нет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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