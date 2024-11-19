Минобороны РФ сообщило об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Брянской области

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты сбитой ракеты упали на техническую территорию военного объекта, жертв нет.

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