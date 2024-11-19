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19 ноября, 09:00

Политика

Новости мира: протестующие фермеры вывели сельхозтехнику на улицы Парижа

Новости мира: протестующие фермеры вывели сельхозтехнику на улицы Парижа

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Во Франции протесты фермеров вышли на новый уровень. Там вслед за тракторами приехали самосвалы и рассыпали землю на дороги. Протесты против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами начались в Париже 18 ноября. В настоящее время акции охватили почти всю страну. В них приняли участие более 2,5 тысячи аграриев.

Тем временем несколько тысяч человек с зажженными факелами прошли по центру Риги. Шествие было посвящено 97-й годовщине независимости. Организаторы заявили, что в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек. Кроме того, местные жители возложили цветы к памятнику свободы.

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