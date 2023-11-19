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19 ноября, 09:15

Политика

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово

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В Домодедово в ночь на 19 ноября приземлился еще один самолет МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Спецборт прибыл из Каира.

На Родину вернулись 120 человек. В аэропорту их встретили психологи и медики. Всем, кому потребовалось, выдали теплую одежду.

В ведомстве отметили, что всего за неделю из опасной зоны удалось эвакуировать более 500 человек, примерно половина из них – дети.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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