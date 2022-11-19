Премьер-министр Великобритании Сунак посетил Киев

В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Это первая поездка на Украину нового главы британского кабмина.

В ходе встречи политики обсудили планы по укреплению противовоздушной обороны Украины и восстановлению страны. В частности, Сунак сообщил, что Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также спецсредства для борьбы с беспилотниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

