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Политика

Премьер-министр Великобритании Сунак посетил Киев

Премьер-министр Великобритании Сунак посетил Киев

Новости часа: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

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В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Это первая поездка на Украину нового главы британского кабмина.

В ходе встречи политики обсудили планы по укреплению противовоздушной обороны Украины и восстановлению страны. В частности, Сунак сообщил, что Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также спецсредства для борьбы с беспилотниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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