Новости часа: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град", сообщает штаб ДНР

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 ноября канцелярией британского премьера Риши Сунака.

Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленобласти, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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