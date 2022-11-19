18:30Политика
Новости часа: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами
ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град", сообщает штаб ДНР
Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 ноября канцелярией британского премьера Риши Сунака.
Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленобласти, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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