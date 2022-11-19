Москвичам показали подготовку на Сахалине призванных из запаса механиков-водителей

На Сахалине механики-водители, призванные из запаса, совершенствуют навыки вождения боевых машин. Подготовка проходит под руководством офицеров на специальном танкодроме.

Военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы, спуски и другие преграды. Препятствия нужно пройти без остановок, не задевания ограничительные столбы

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