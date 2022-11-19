Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Политика

Москвичам показали подготовку на Сахалине призванных из запаса механиков-водителей

Москвичам показали подготовку на Сахалине призванных из запаса механиков-водителей

Протесты прошли в Сицилии из-за закрытия нефтеперерабатывающего завода

Украина может лишиться поставок вооружений – СМИ

Переданные Украине гаубицы "Панцирь" начали ломаться

ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожье

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

Путин наградил экипаж речного катера "Арарат"

Расстрел российских пленных на Украине не останется безнаказанным – МИД РФ

Новости часа: в ЦБ заявили о снижении розничного кредитования в РФ в октябре

На Сахалине механики-водители, призванные из запаса, совершенствуют навыки вождения боевых машин. Подготовка проходит под руководством офицеров на специальном танкодроме.

Военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы, спуски и другие преграды. Препятствия нужно пройти без остановок, не задевания ограничительные столбы

Подробнее – в эфире телеканала Мсосква 24.

Читайте также
политикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика