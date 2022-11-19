Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

Путин наградил экипаж речного катера "Арарат"

Расстрел российских пленных на Украине не останется безнаказанным – МИД РФ

Новости часа: в ЦБ заявили о снижении розничного кредитования в РФ в октябре

Новости часа: минимум 6 человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: ВСУ расстреляли более 10 военнопленных РФ

Новости часа: потепление в Москве ожидается с 22 ноября

Новости часа: число безработных в РФ за неделю снизилось на 6,8 тыс человек

Российские военные отбили атаку ВСУ у Павловки в ДНР

Российские военные смогли выбить ВСУ из поселка Опытное в ДНР. Украинские солдаты безуспешно пытались остановить продвижение ВС РФ в районе Владимировки, Павловки и Сладкого. Все контратаки были отражены.

За сутки ВС РФ также сбили два украинских беспилотника. Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Нанесены удары по 83 позициям артиллерии противника.

Подробнее о ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика