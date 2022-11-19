Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Российские военные смогли выбить ВСУ из поселка Опытное в ДНР. Украинские солдаты безуспешно пытались остановить продвижение ВС РФ в районе Владимировки, Павловки и Сладкого. Все контратаки были отражены.

За сутки ВС РФ также сбили два украинских беспилотника. Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Нанесены удары по 83 позициям артиллерии противника.

Подробнее о ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

