19 октября, 10:45

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

В Госдуме сообщили, что 118 выходных и 247 рабочих дней будет у россиян в 2026 году. Самым коротким рабочим месяцем станет январь. Новогодние каникулы завершатся только 12 числа, и трудиться придется только 15 дней.

Депутаты напоминают, что с учетом 28-дневного отпуска в 2026 году рабочих дней будет на 101 больше, чем выходных. Также отмечается, что график отпусков необходимо оформить не позднее, чем за две недели до конца этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

