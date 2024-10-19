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Новости

19 октября, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Российские военные прилетели в Москву

Группировка "Север" захватила опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Украинские военные бежали из Любимовки в Курской области

Россия и Украина обменялись пленными

95 российских военных вернулись из украинского плена

95 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

В Мосгордуме прошло специальное заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям

Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине

Трамп вновь поставил под сомнение расовую принадлежность Харрис

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 октября.

Военнопленные, которых Россия вернула в рамках обмена с Украиной, прилетели в Москву.

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Сергей Собянин.

На станциях МЦД и метро "Царицыно" закрыли выход № 3, а у путей электричек изменили нумерацию. Это связано со строительством подземного вестибюля будущего ТПУ. Он соединит платформу и МЦД, сообщили в Дептрансе.

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