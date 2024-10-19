Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 октября.

Военнопленные, которых Россия вернула в рамках обмена с Украиной, прилетели в Москву.

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Сергей Собянин.

На станциях МЦД и метро "Царицыно" закрыли выход № 3, а у путей электричек изменили нумерацию. Это связано со строительством подземного вестибюля будущего ТПУ. Он соединит платформу и МЦД, сообщили в Дептрансе.