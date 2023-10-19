Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Лавров напомнил, что 75 лет назад СССР сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от колониального господства Японии и первым признал корейское государство. Он также заявил, что Россия всегда будет помнить вклад, который внесли товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир в становление отношений между странами.

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