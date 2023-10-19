Огнеметные системы РФ ударили по укрытиям двух бригад ВСУ у поселка Сергеевка

Тяжелые огнеметные системы группировки "Запад" нанесли удар по укрытиям двух украинских бригад у поселка Сергеевка. Там же, на купянском направлении, в районе Берестового по опорным пунктам противника отработали истребители-бомбардировщики Су-34.

А на южнодонецком участке авиация и артиллерия поразили места дислокации пяти бригад ВСУ. Помимо этого, уничтожен пункт управления бригады территориальной обороны в Малиновке. Еще ликвидированы две украинские разведгруппы у Новомихайловки и Приютного.

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