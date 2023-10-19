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19 октября, 07:15

Политика

Новости мира: демонстрация в поддержку Палестины вновь прошла в Берлине

Новости мира: демонстрация в поддержку Палестины вновь прошла в Берлине

Около 500 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки

Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США

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В Берлине вторую ночь подряд проходили демонстрации в поддержку Палестины. Митингующие собираются прямо под окнами здания МИД. Не обошлось без стычек с полицией. На кадрах из соцсетей видно, как правоохранители пытаются избавиться от "наземных салютов", которые устанавливают демонстранты. Для тушения пиротехники и горящих мусорных баков применяют водометы.

В США протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия. После этого митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа закончился массовыми задержаниями. Полиция отвезла в участки от 100 до 300 антивоенных активистов. Остальных манифестантов спецназ оттеснил подальше от комплекса зданий американского конгресса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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