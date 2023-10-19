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19 октября, 07:15

Политика

Около 500 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки

Около 500 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки

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Около 500 солдат и офицеров потеряла украинская армия за сутки. Самые ожесточенные бои происходят на донецком направлении, где противник пытается выбить российские войска с занятых недавно позиций. Но мотострелки отразили все атаки, а артиллерия и авиация нанесли удары по местам дислокации бригад ВСУ у поселков Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка.

На южнодонецком участке подразделения группировки войск "Восток" отбили атаки украинских штурмовиков у поселка Червонное. В свою очередь, авиация отработала по позициям ВСУ у поселков Новомихайловка и Старомайорское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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