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19 октября, 22:15

Политика

Москалькова: в процессе обмена пленными с Украиной режим тишины полностью не соблюдался

Москалькова: в процессе обмена пленными с Украиной режим тишины полностью не соблюдался

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В процессе обмена пленными с украинской стороной режим тишины не соблюдался в полной мере. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом, по ее словам, обмену предшествовали долгие переговоры, а в Минобороны формировали списки. Кроме того, работали и спецслужбы. В настоящее время всем вернувшимся оказывают медицинскую помощь, в том числе и психологическую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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