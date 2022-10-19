Москалькова: в процессе обмена пленными с Украиной режим тишины полностью не соблюдался

В процессе обмена пленными с украинской стороной режим тишины не соблюдался в полной мере. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом, по ее словам, обмену предшествовали долгие переговоры, а в Минобороны формировали списки. Кроме того, работали и спецслужбы. В настоящее время всем вернувшимся оказывают медицинскую помощь, в том числе и психологическую.

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