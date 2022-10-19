Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах. Еще на некоторых территориях России в той или иной мере повышают уровень безопасности.

Между тем в Херсонской области средствами ПВО был сбит украинский Су-25, сообщили в Минобороны. В процессе обмена пленными с украинской стороной режим тишины не соблюдался в полной мере, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. При этом, по ее словам, обмену предшествовали долгие переговоры, а в Минобороны формировали списки.

Высокоточным оружием российские войска продолжают уничтожать на Украине железнодорожные станции, нефтебазы, энергетические объекты, ТЭЦ, узлы связи и управления, сообщает Минобороны. Ракетными ударами повреждена уже треть энергетических объектов Украины.

Аналог Apple и Google Pay скоро запустят в России. Для интеграции банкам он будет доступен уже 25 октября, пишут СМИ. Система будет генерировать QR-код. После того, как кассир его отсканирует, деньги спишутся с карты "Мир".

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