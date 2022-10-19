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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

Новости часа: ЛНР передаст данные об обращении ВСУ с пленными в международные организации

Совфед утвердил указ о введении военного положения в новых субъектах России

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в ЦФО и ЮФО

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Самолет Су-25 сбит средствами ПВО в Херсонской области

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах. Еще на некоторых территориях России в той или иной мере повышают уровень безопасности.

Между тем в Херсонской области средствами ПВО был сбит украинский Су-25, сообщили в Минобороны. В процессе обмена пленными с украинской стороной режим тишины не соблюдался в полной мере, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. При этом, по ее словам, обмену предшествовали долгие переговоры, а в Минобороны формировали списки.

Высокоточным оружием российские войска продолжают уничтожать на Украине железнодорожные станции, нефтебазы, энергетические объекты, ТЭЦ, узлы связи и управления, сообщает Минобороны. Ракетными ударами повреждена уже треть энергетических объектов Украины.

Аналог Apple и Google Pay скоро запустят в России. Для интеграции банкам он будет доступен уже 25 октября, пишут СМИ. Система будет генерировать QR-код. После того, как кассир его отсканирует, деньги спишутся с карты "Мир".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикатехнологиивидеоМаксим Селиков
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