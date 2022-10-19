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Политика

В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

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Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Совет Федерации утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах. Еще на некоторых территориях России повышают уровень безопасности.

19 октября Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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