В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

Совет Федерации утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах. Еще на некоторых территориях России повышают уровень безопасности.

19 октября Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

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