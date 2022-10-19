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Новости

19:15

Политика

Новости часа: ЛНР передаст данные об обращении ВСУ с пленными в международные организации

Новости часа: ЛНР передаст данные об обращении ВСУ с пленными в международные организации

Совфед утвердил указ о введении военного положения в новых субъектах России

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в ЦФО и ЮФО

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Самолет Су-25 сбит средствами ПВО в Херсонской области

Путин начал заседание Совбеза

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЛНР передаст данные об обращении Киева с пленными в международные организации. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Поврежденный в результате падения самолета дом в Ейске подключили к отоплению. Об этом сообщил Оперштаб.

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