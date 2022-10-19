Новости часа: ЛНР передаст данные об обращении ВСУ с пленными в международные организации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЛНР передаст данные об обращении Киева с пленными в международные организации. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Бизнес Москвы не понесет дополнительных расходов из-за мер безопасности. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Поврежденный в результате падения самолета дом в Ейске подключили к отоплению. Об этом сообщил Оперштаб.